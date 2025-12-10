A che ora Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude Club oggi, Mondiale per club volley femminile: programma, tv, streaming

La Savino Del Bene Scandicci torna in campo nella notte brasiliana (ore 00:30 italiane) per il secondo impegno nella Pool A del Mondiale per Club 2025. L’avversaria è di quelle dal peso specifico importante: l’Osasco São Cristóvão Saúde, una delle società più storiche del volley brasiliano, reduce da un avvio di stagione altalenante in Superliga. Le toscane, invece, si presentano forti del 3-0 su Zhetysu nella gara inaugurale, un successo netto nel punteggio ma non privo di passaggi delicati. Contro la formazione kazaka, infatti, Scandicci ha dovuto costruire il proprio ritmo un passo alla volta, crescendo dentro la partita fino al 25-22, 25-21, 25-20. Il tabellino conferma l’ottimo lavoro offensivo: Ekaterina Antropova è stata la migliore realizzatrice con 19 punti, affiancata da una solida Weitzel (12) e da una sempre incisiva Skinner (10). Importante anche l’impatto a muro, dove Linda Nwakalor ha chiuso con 6 punti, incidendo nei momenti chiave.

La vittoria inaugurale conferma lo stato di forma delle toscane: Scandicci arriva alla sfida contro Osasco dopo una lunga serie di successi tra Serie A1 e Champions League, con un ruolino di marcia che comprende affermazioni contro Le Cannet, Vallefoglia, Macerata e Alba Blaj. Un percorso che certifica le ambizioni della squadra di Marco Gaspari, oggi più che mai candidata alla semifinale.

Dall’altra parte della rete, però, ci sarà un Osasco a caccia di riscatto. Le brasiliane, attualmente terze in Superliga, hanno vissuto un periodo difficile segnato da tre sconfitte consecutive contro SESC-RJ, Fluminense e Minas, prima di ritrovare equilibrio nelle vittorie su Barueri, Mackenzie, Brasilia e Maringá. Una squadra fisica, esperta e dotata del carattere tipico del volley sudamericano, che spesso sa esaltarsi nei momenti di pressione. La sfida fra i due mondi tecnici – l’ordine e la pulizia del sistema italiano contro il ritmo e la verticalità brasiliana – rende la partita una delle più interessanti del girone. Scandicci dovrà gestire con attenzione la fase di ricezione, fondamentale contro un avversario che tende a forzare molto al servizio e ad aggredire con decisione a muro. Determinante sarà anche la profondità del roster toscano: Bosetti, Franklin, Skinner, Weitzel, Nwakalor, Graziani, la regia di Ognjenović e la difesa di Castillo offrono a Gaspari un ventaglio di soluzioni difficilmente eguagliabile nel torneo e già decisive ieri al debutto al Mondiale. Una ricchezza tecnica preziosissima in un Mondiale per Club, dove i tempi di recupero sono minimi e il livello si alza già alla seconda giornata.

L’Osasco São Cristóvão Saúde arriva al Mondiale per Club con una rosa profonda e costruita per competere ai massimi livelli. La squadra di Luizomar De Moura unisce esperienza, fisicità e giovani di grande prospettiva, caratteristiche che la rendono una delle avversarie più insidiose per Scandicci. In regia spicca la statunitense Jenna Gray, palleggiatrice di ritmo e fantasia, affiancata dalle giovani brasiliane Ana Luiza Berto e Marina Sioto, soluzioni preziose in un torneo dove i ritmi sono serrati. In posto due Osasco può contare sulla potenza dell’argentina Bianca Cugno e sull’esperienza di Tifanny Abreu, una coppia capace di alternare colpi pesanti e gestione del gioco.

Il reparto schiacciatrici è tra i più ricchi del Mondiale: Caitie Baird rappresenta l’arma più continua, mentre Maiara Basso, Maira Cipriano, Natália Danielski e la giovane Rebeca Borges offrono varietà tattica e profondità di qualità. Al centro, le brasiliane presentano un quartetto solido: la veterana Mayhara Francini, la fisicissima Valquíria Dullius, la talentuosa Larissa Besen e Geovana Freitas, tutte in grado di incidere sia in primo tempo sia a muro. Il sistema difensivo si affida alla classe di Camila Brait, libero di fama mondiale, affiancata dalla giovane Sophia Dantas.

Il fischio d’inizio è in programma al Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo alle 0.30 di giovedì 11 dicembre. Non è prevista diretta Tv, la diretta streaming è in programma su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky) e su VBTV (volleyballworld.com). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Savino Del Bene Scandicci e Osasco São Cristóvão Saúde.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY FEMMINILE 2025

Mercado Livre Multisport Gymnasium di San Paolo – Girone A (seconda giornata)

Giovedì 11 dicembre

Ore 0.30 Savino Del Bene Scandicci vs Osasco São Cristóvão Saúde – Diretta streaming su Dazn e VBTV

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB 2025 : COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Dazn e VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.