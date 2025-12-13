A che ora lo snowboard oggi in tv, PGS Cortina d’Ampezzo 2025: orari, programma, streaming

Dopo l’esordio della scorsa settimana a Mylin, in Cina, in cui gli azzurri hanno ottenuto ben cinque podi, la Coppa del Mondo di PGS di snowboard 2025-2026 si sposta ora a Cortina d’Ampezzo. Sulle nevi italiane, la squadra azzurra dovrà confermare il grande momento di forma in una stagione che vedrà il suo picco di importanza a febbraio con la gara olimpica.

Sulla pista di Tondi di Faloria, si terranno nella giornata di sabato 13 dicembre le qualifiche e successivamente la fase finale in notturna. Maurizio Bormolini e Mirko Felicetti sono chiamati a difendere le vittorie ottenute nella prima tappa stagionale tra gli uomini mentre in campo femminile Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont vogliono continuare a dire la loro dopo la doppietta in Cina.

L’appuntamento bellunese sarà anche importante per selezionare gli azzurri e le azzurre che parteciperanno alle Olimpiadi di febbraio. Andiamo a scoprire il programma della giornata di oggi e gli orari delle qualificazioni e della fase finale.

PROGRAMMA PGS CORTINA D’AMPEZZO 2025

Sabato 13 dicembre

Ore 13.30-15.30 – Qualificazioni Uomini e Donne

Ore 17.30 – Finali Uomini e Donne

DOVE VEDERE IL PGS CORTINA D’AMPEZZO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Rai Play Sport 3 dalle 17.30, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport