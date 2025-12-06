A che ora lo sci di fondo oggi in tv, Skiathlon Trondheim 2025: programma, tv, startlist, streaming

Secondo giorno di gare a Trondheim: la Coppa del Mondo di sci di fondo continua a procedere in terra norvegese, e lo fa dopo che si è avuto il centello di Johannes Hoesflot Klaebo, entrato a buon diritto nella leggenda di questa disciplina dopo la sprint in classico di ieri.

Naturale che voglia essere lui il duro del momento, quello che mette insieme un altro colpo di coda per suonare la carica dei 101. Sei gli italiani al via in questo contesto, e fa piacere rivedere il nome di Francesco De Fabiani tra di essi. Tra le donne sono quattro e si attende in una certa maniera anche il nome di Maria Gismondi.

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà oggi a Trondheim. Non ci sarà una diretta tv in quanto tale; diretta streaming prevista su Eurosport 1, Discovery+, DAZN e RaiPlay (RaiPlay Sport 3 donne, RaiPlay Sport 1 uomini). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO TRONDHEIM 2025

Sabato 6 dicembre

Ore 11:10 20 km Skiathlon maschile

Ore 13:00 20 km Skiathlon femminile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO TRONDHEIM 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+, DAZN, RaiPlay Sport 3 (uomini), RaiPlay Sport 1 (donne)

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST

UOMINI

DONNE

