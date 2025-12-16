Pagelle slalom femminile Courchevel 2025: Shiffrin cala il poker, Rast si conferma, Della Mea c’è, Colturi no

PAGELLE SLALOM FEMMINILE DI COURCHEVEL

Martedì 16 dicembre 2025

MIKAELA SHIFFRIN 10 e lode: siamo davanti ad una leggenda vivente. La più grande di sempre, quantomeno tra le porte strette. La nativa del Colorado, anche in Francia, rifila distacchi abissali a tutte le rivali. Quattro su quattro in stagione ed i suoi record si fanno sempre più incredibili. A questo punto il conteggio parla di 105 vittorie con 161 podi e 68 vittorie in slalom. Chiude con 1.55 sulla seconda classificata, dopo essersi presa una pausa nella prima parte della discesa decisiva. Inarrestabile. Leggera sulla neve, ma allo stesso tempo veloce come nessun’altra.

CAMILLE RAST 8.5: la svizzera fa il massimo possibile. Chiude alle spalle della “extraterrestre” Mikaela Shiffrin. Seconda a metà gara. Seconda al traguardo. Ancora una prestazione di alto livello per l’elvetica che si ripete sul podio dopo lo slalom di Gurgl. Per sua sfortuna, lassù c’è una leggenda dello sci alpino femminile.

EMMA AICHER 7.5: centra un terzo posto di spessore che dà continuità dopo la vittoria in discesa di St. Moritz e i due podi di Levi e Copper Mountain in slalom. Una sciatrice completa che sta davvero stupendo. Oggi si issa sul podio con pieno merito senza commettere errori.

KATHARINA TRUPPE 7: manca il podio per soli 8 centesimi e si mangia le mani per qualche imprecisione qua e là nelle due manche. L’austriaca chiude alla grande la seconda metà di gara ma nel complesso non centra un podio che, per la sciata messa in mostra, poteva essere alla sua portata.

PAULA MOLTZAN 7: finalmente due manche di livello simile. Spesso la statunitense, infatti, vive una metà di gara differente rispetto all’altra. A Courchevel, invece, è nona a metà gara e quinta al traguardo. Un ulteriore passo in avanti.

LARA DELLA MEA 7: un ottavo posto che ha un peso specifico notevole. La tarvisiana, 16ma dopo la prima manche, come spesso le capita cambia marcia nella seconda e recupera posizioni importanti. Comodamente nella top10. Una realtà per la squadra azzurra che, come ben sappiamo, ne aveva tanto bisogno.

MARTINA PETERLINI 5.5: chiude al 20mo posto e conquista qualche altro punticino per la classifica. Continua a mettere a segno qualifiche per la seconda manche ma, oggettivamente, non molto altro.

LENA DUERR 5: che spreco! Era comodamente sul podio a metà gara ma, nella seconda manche, sbaglia ed esce subito di scena. Aveva bisogno di un risultato importante. Occasione fallita.

LARA COLTURI 5: non stava bene per colpa dell’influenza. La sciatrice che gareggia per l’Albania esce di scena già nel corso della prima manche. Dopo tante ottime prove in slalom oggi non era proprio serata.