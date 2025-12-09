A che ora Conegliano-Orlando Valkyries oggi, Mondiale per club volley femminile: programma, tv, streaming

Oggi martedì 9 dicembre (ore 17.30) si gioca Conegliano-Orlando Valkyries, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. Le Pantere incominceranno la propria avventura a San Paolo (Brasile), partendo con tutti i favori del pronostico contro la formazione statunitense. Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono presentate in Sudamerica per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma dovranno stare attente alle insidie che si troveranno lungo il cammino.

A trascinare le Campionesse d’Europa saranno soprattutto l’opposto Isabelle Haak, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi (con Daalderop e Sillah pronte a subentrare), le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella (con Marina Lubian a disposizione), il libero Monica De Gennaro. Tra le fila del sodalizio americano, capace di vincere la prima edizione della PVF a stelle e strisce, non spiccano individualità di grossissimo calibro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Orlando Valkyries, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su VBTV, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a San Paolo sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-ORLANDO MONDIALE PER CLUB VOLLEY

Martedì 9 dicembre

Ore 17.30 Prosecco DOC Imoco Conegliano vs Orlando Valkyries – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA CONEGLIANO-ORLANDO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.