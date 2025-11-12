Zverev teatrale contro Sinner: racchetta in bocca per la frustrazione. Il punteggio e cosa è successo

Match ad alta tensione quello tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, secondo incontro valido per il Gruppo Bjorn Borg delle ATP Finals 2025. Un incontro non spettacolare in cui entrambi i giocatori non stanno offrendo la loro miglior prestazione nella serata all’Inalpi Arena di Torino.

L’altoatesino ha conquistato il primo set sullo score di 6-4, dovendo cancellare delle palle break a inizio partita e riuscendo a esprimere un gran tennis nel decimo game, nel momento del bisogno. Una grande accelerazione di dritto ha permesso a Jannik poi di scendere a rete e venirsi a prendere il punto.

Nel secondo parziale l’azzurro sta facendo non poca fatica, dovendo annullare tre palle break consecutive nel terzo game e un’altra nel quinto. In questa determinata circostanza, Zverev, in preda alla frustrazione, si è lasciato andare a una reazione anche un po’ infantile. Il tedesco, sostenendo che la palla avesse sfiorato il nastro, si è messo la racchetta in bocca e poi ha gridato in maniera smodata “How?! (Come)“.

VIDEO PROTESTA ZVEREV

Una volta perso il game, il teutonico si è rivolto al giudice di sedia, protestando apertamente per la mancata segnalazione della macchina preposta per la segnalazione del nastro sfiorato. Nel gioco successivo, il n.3 del ranking si è lamentato anche della pubblicità comparsa all’inizio del game. Un gioco nel quale poi il nativo di Amburgo ha subìto il break (4-2).