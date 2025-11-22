Zizou Bergs: “Quando giochi per il tuo Paese trovi energie diverse, difficilmente ci riuscirei in un torneo normale”

Una battaglia interminabile, due tennisti che hanno dato tutto, finendo stremati la loro partita. Ad imporsi è stato un super Flavio Cobolli, trascinato dal pubblico di casa di Bologna, che ha portato l’Italia in finale di Coppa Davis, ma c’è da onorare anche la prestazione eccezionale di Zizou Bergs, probabilmente vincitore ai punti.

Le parole del tennista belga a Puntodebreak: “Non ricordo un momento più emozionante di questo: è la combinazione di godermi ogni attimo là fuori, insieme a quel forte affetto per la squadra e per i tifosi che sono venuti a sostenerci. Qui è stato davvero difficile gestire la folla presente. Tutto questo ha reso l’esperienza molto intensa, ma almeno sono felice di essermi divertito sul campo”.

Sulle tantissime opportunità avute e la differenza con un match normale: “È difficile dire se sono stato il migliore nel terzo set o meno. Sono abbastanza sicuro che non potrei affrontare una sfida allo stesso modo in un torneo normale, come qui, dove lotto per il mio paese. Immagino che sia lo stesso per lui. Qui tutto cambia, continui a trovare energie diverse ogni momento. Quando pensi di essere in calo, quando senti che il tuo servizio non funziona, all’improvviso arriva un punto decisivo e tutto si risveglia. È lì che ritrovi l’energia: questa partita sarebbe stata completamente diversa se non fosse stata giocata qui”.

E ancora: “La chiave qui è rendersi conto di dove sei e di cosa significhi questa competizione. Tutto è incredibile, dalla cerimonia di apertura che ha un grande significato per tutta la squadra. Questa sera è stata incredibile: a tratti guardavo Steve e ridevamo per tutto ciò che succedeva, per i tanti punti pazzeschi giocati, l’atmosfera era straordinaria. Per me è importante divertirmi, perché se mi diverto è più probabile che esca quel tennis che so di poter giocare”.