Steve Darcis dopo la sconfitta con l’Italia in Coppa Davis: “Se fossimo andati sull’1-1…”

Grandi emozioni ieri a Bologna per la semifinale di Coppa Davis tra Italia e Belgio. La seconda partita, quella decisiva, che ha visto Flavio Cobolli imporsi al termine di un match interminabile su Zizou Bergs è stata spettacolare e ricca di colpi di scena.

Entrambi avrebbero meritato il successo, l’azzurro si è imposto per 15-13 nel tiebreak conclusivo, trascinando la squadra tricolore guidata da Filippo Volandri alla finale, ma i belgi hanno rischiato il colpaccio in casa dei detentori del titolo.

Le parole del capitano belga Steve Darcis a Puntodebreak: “Abbiamo fatto un anno incredibile, anche se oggi siamo tristi. La sensazione che ho in questo momento è che sono molto orgoglioso dei ragazzi, hanno fatto uno sforzo incredibile creando legami, oggi eravamo vicini a pareggiare 1-1, poi non sai cosa potrà succedere nel doppio”.

E aggiunge: “Sono triste, certamente, tutto il team lo è, ma orgogliosi del nostro ruolo in questa stagione. Come ha detto Zizou, abbiamo una squadra giovane e molto tempo davanti a noi. Speriamo di tornare un po’ più forti nei prossimi anni”.