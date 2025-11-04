WTA Finals 2025, la classifica di Errani/Paolini: ultimo turno da dentro o fuori

Sara Errani e Jasmine Paolini vantano un bilancio in perfetta parità alle WTA Finals 2025: una vittoria e una sconfitta nel torneo di doppio che sta animando l’appuntamento di fine stagione riservato alle migliori otto coppie del mondo. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno sconfitto all’esordio il binomio composto dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs, ma poi hanno perso in due set contro il sodalizio formato dalla taiwanese Su-Wei Hsieh e dalla lettone Jelena Ostapenko.

Le azzurre occupano il secondo posto nella classifica del gruppo Martina Navratilova insieme alla russa Veronika Kudermetova e alla belga Elise Mertens, mentre Hsieh/Ostapenko campeggiano grazie al loro cammino perfetto (2-0). La qualificazione alle semifinali si deciderà dunque nell’ultima giornata e sarà risolutivo lo scontro diretto: Sara Errani e Jasmine Paolini saranno obbligate a battere Kudermetova/Mertens per proseguire la propria avventura sul cemento di Riad.

Chiunque vincerà il testa a testa accederà alla fase a eliminazione diretta in seconda posizione, visto che Hsieh/Ostapenko hanno già vinto il raggruppamento (l’incrocio conclusivo con Muhammad/Schuurs sarà ininfluente). L’appuntamento è per mercoledì 5 novembre alle ore 13.00 italiane. Di seguito la classifica dettagliata del gruppo Martina Navratilova alle WTA Finals, con Errani/Paolini protagoniste.

CLASSIFICA GRUPPO MARTINA NAVRATILOVA WTA FINALS

1. Hsieh/Ostapenko 2 vittorie, 4-1 il conto set

2. Kudermetova/Mertens 1 vittoria, 3-3 il conto set

3. Errani/Paolini 1 vittoria, 2-2 il conto set

4. Muhammad/Schuurs 0 vittorie, 1-4 il conto set