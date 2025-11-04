Dove vedere in tv Paolini-Gauff oggi, WTA Finals 2025: orario, programma in chiaro, streaming

Quarta giornata consecutivo in campo per Jasmine Paolini, che si sta rendendo protagonista di un vero e proprio tour de force alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto giocatrici del mondo. La tennista italiana è infatti impegnata sia in singolare che in doppio e oggi (martedì 4 novembre) tornerà sul campo di Riad per disputare il secondo incontro del torneo di singolare, affrontando la statunitense Coco Gauff in un match fondamentale per le sue ambizioni in terra araba.

Dopo aver perso all’esordio contro la bielorussa Aryna Sabalenka (numero 1 del mondo), la toscana se la dovrà vedere con la numero 3 del ranking WTA, sconfitta al debutto dalla propria connazionale Jessica Pegula. Impegno davvero improbo per la numero 8 del mondo, che dovrà vincere per rimanere concretamente in corsa per la qualificazione alle semifinali e giocarsi il tutto per tutto nell’incrocio previsto tra due giorni contro Pegula, che oggi dovrà fare i conti con Sabalenka.

L’appuntamento è per oggi (martedì 4 novembre), sarà il secondo incontro a partire dalle ore 13.00 italiane e non incomincerà prima delle ore 15.00. Il programma di giornata sul Campo Centrale sarà aperto dal confronto di doppio tra Siniakova/Townsend e Dabrowski/Routliffe, poi ci sarà spazio per la nostra portacolori. I precedenti sono in perfetta parità (3-3), quest’anno Paolini ha vinto ai quarti di Stoccarda e Cincinnati e in finale a Roma, perdendo la semifinale di Wuhan.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Gauff, match valido per la fase a gironi del torneo di singolare alle WTA Finals. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTenniX; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Riad sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-GAUFF, WTA FINALS OGGI

Martedì 4 novembre

Secondo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 15.00 Jasmine Paolini vs Coco Gauff – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, si giocherà Siniakova/Townsend-Dabrowski/Routliffe. Al termine, e non prima delle ore 15.00, toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-GAUFF: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.