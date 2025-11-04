WEC, Rovera e Drudi spiccano nell’entry list dei rookie test

Alessio Rovera e Mattia Drudi spiccano nell’entry list dei rookie test del FIA World Endurance Championship, in programma domenica 9 novembre a poche ore dalla conclusione della stagione agonistica. Il primo guiderà la Ferrari 499P n. 83 AF Corse, il secondo è atteso con l’Aston Martin Valkyrie n. 009. Entrambi sono impegnati quest’anno nel Mondiale in LMGT3, l’alfiere della Ferrari ha la chance di imporsi nella classifica finale in LMGT3.

Con Ferrari, la n. 50 ufficiale, ci sarà Lilou Wadoux, atleta che nel 2025 ha vinto la Michelin Endurance Cup dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IMSA WTSC) in classe GTD insieme ad Alessandro Pier Guidi e Simon Mann. Seconda apparizione con una 499P per la francese, pilota ufficiale Ferrari.

L’ex pilota di F1 Jack Aitken ed il pilota IMSA WTSC Ricky Taylor guideranno invece per Cadillac Hertz Team JOTA. Il costruttore americano aveva intenzione di portare anche il Connor Zilisch, dominatore della NASCAR Xfinity Series 2025 sconfitto settimana scorsa da Jesse Love nel Championship 4 di Phoenix. Il giovane nativo di Charlotte, precedentemente vincitore della Rolex 24 e della 12h Sebring in LMP2, non ha ricevuto il permesso dall’ ACCUS (Automobile Competition Committee for the United States), non ha abbastanza punti sulla propria licenza.

Nick Cassidy guiderà invece per Peugeot in vista del 2026. Il neozelandese, iscritto ai test insieme a Mathias Beche ed Alex Quinn, debutterà full-time nel Mondiale con il marchio transalpino che nella giornata odierna ha confermato il ritorno di Stoffel Vandoorne. Il belga, rimpiazzato questo weekend da Theo Pourchaire, ha salutato tutti al Fuji per dirigersi verso Genesis Magma Racing. Il contratto non si è però concretizzato nelle settimane seguenti, il costruttore coreano ha infatti negato all’ex pilota di F1 di concentrarsi contemporaneamente sulle ruote coperte e sul Mondiale di Formula E.

Antonio Felix Da Costa, ex pilota Porsche Motorsport, sarà invece per la prima volta in pista con Alpine, pronto per il 2026. Con Toyota invece spiccano l’ex campione IMSA WTSC GTD PRO Ben Barnicoat ed il pilota SUPER GT Sasha Fenestraz.

Niente Porsche ufficiali in pista, il marchio saluterà il FIA WEC in veste ufficiale al termine del 2026. Una sola 963 sarà in azione nella classe regina con i colori di Proton Competition (n. 99) e l’ex campione della Porsche Carrera Cup France Dorian Boccolacci.

In GT, Ferrari porta i giovani Matias Zagazeta e Roberto Lacorte, impegnato quest’anno principalmente in FIA F3. Nuova auto invece per François Heriau, pronto per chiudere il FIA WEC con Ferrari prima di spostarsi con la Porsche n. 92 di Manthey (diretta rivale per il titolo 2025 LMGT3).

Da Corvette (TF Sport) a Lexus (Akkodis ASP) invece per il belga Tom van Rompuy, il belga si alternerà in pista con il campione Michelin Le Mans Cup LMP3 2025 Hadrien David e l’australiano Martin Berry.

Nella prima versione dell’entry list dei rookie test ci sono anche Gary Newell (Heart of Racing Aston Martin), Anthony Mcintosh (WRT BMW), Alexander West (United McLaren) e Salih Yoluc (TF Sport Corvette). Mancano all’appello i nomi per le due Ford Mustang GT3 di Proton Competition e le due Mercedes AMG GT3 EVO di Iron Lynx.

Restano da collocare il campione European Le Mans Series LMP2 Oliver Gray e Tom Fleming, selezionati dal FIA WEC per disputare i rookie test con il prototipo (Ferrari/Porsche/Cadillac) e la GT3 (Ferrari/Porsche/Corvette) che vinceranno il Mondiale sabato sera.