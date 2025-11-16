Antonio Fuoco vince con Ferrari la Coppa del Mondo GT a Macao

Antonio Fuoco domina con Ferrari la FIA GT World Cup tra i muretti di Macao. L’italiano regala al marchio di Maranello la prima affermazione nella ‘Coppa del Mondo GT’ dopo un weekend semplicemente perfetto con pole position, affermazione nella ‘Qualification Race’ e successo nella decisiva sfida di domenica.

L’ex vincitore della 24h Le Mans trionfa per la prima volta in carriera in GT nell’iconica pista asiatica dopo aver sfiorato il successo lo scorso anno. In entrambi i casi ha dovuto vedersela contro BMW e l’elvetico Raffaele Marciello.

Il n. 53 di ROWE Racing ha disputato tutta la prova alle spalle della Ferrari 296 GT3 n. 50 di AF Corse. Il due volte vincitore della FIA GT World Cup, quarto al via, si è subito portato in seconda piazza sfruttando alla perfezione l’elevata velocità di punta della propria auto nel lungo tratto che porta dalla partenza alla curva 3 (Lisboa).

Fuoco ha affermato durante la conferenza stampa post evento: “Penso che sia speciale vincere a Macao. Siamo tornati quest’anno con uno specifico obiettivo e penso che oggi abbiamo fatto tutto alla perfezione. Sono molto contento della prestazione, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito per questo risultato. Ieri ho effettuato una partenza perfetta, oggi ho spinto molto soprattutto alla ripartenza per evitare di essere recuperato dalla BMW di Marciello”.

La Ferrari e la BMW hanno preceduto la Porsche n. 22 Schumacher CLRT del tedesco Laurin Heinrich, protagonista nelle concitate fasi iniziali di un contatto che ha eliminato il compagno di squadra Ayhancan Güven (n. 11). Quarta piazza invece per l’Audi n. 46 (FAW Audi Sport Asia Team Phantom) dello svedese Joel Eriksson davanti alla Ferrari n. 83 Harmony Racing del cinese Yifei Ye.