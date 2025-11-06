WEC, BMW risponde ad Aston Martin nella FP2 della 8h Bahrain

BMW precede Aston Martin nella seconda sessione della 8h Bahrain, epilogo del FIA World Endurance Championship 2025. Sheldon van der Linde precede Marco Sorensen e la Peugeot n. 93 di Jean-Eric Vergne, rispettivamente a +0.262 ed a +0.421 dalla vetta.

La Toyota n. 7 e la Porsche ufficiale Penske Motorsport n. 5 si inseriscono nell’ordine davanti alla Ferrari n. 51, leader del Mondiale alla vigilia della finale con Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado.

7ma piazza per la Toyota n. 8 davanti alla Cadillac n. 12, l’Alpine n. 36 e la Peugeot n. 94. Più attardati tutti gli altri al termine di un nuovo turno in cui non ci sono state significative interruzioni.

In GT svetta Lexus che questa mattina aveva saputo concludere in seconda piazza. Finn Gehrsitz, in azione con la Lexus RC F GT3 n. 78 di Akkodis ASP, ha regolato la Porsche n. 85 Iron Dames di Rahel Frey e la Corvette n. 33 TF Sport di Daniel Juncadella.

Domani le prove libere e le qualifiche in vista della competizione che scatterà sabato 8 novembre alle 12.00 italiane (diretta su Discovery + e contemporaneamente anche su Sky Sport).