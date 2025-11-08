WEC, 8h Bahrain: Toyota precede la Ferrari n. 51 dopo tre ore

Ferrari protagonista con Antonio Giovinazzi ed Alessandro Pier Guidi dopo le prime tre ore della 8h Bahrain, ultimo atto del FIA World Endurance Championship. La 499P n. 51 spicca in seconda piazza all’inseguimento della Toyota n. 7, in pole nella giornata di ieri con Kamui Kobayashi. Lontane le due Porsche e le due Cadillac, rivali del marchio di Maranello nel campionato piloti e costruttori.

Toyota ha controllato la pole e senza particolari problemi ha amministato la prima ora. Senza neutralizzazioni la strategia ed il passo gara sono diventati subito importanti, la Ferrari n. 51 di Antonio Giovinazzi è stata l’assoluta protagonista delle prime fasi d’azione.

Il pugliese, 7mo sullo schieramento di partenza, è riuscito a superare Aston Martin e Cadillac prima di portarsi nella scia di Peugeot e delle due Toyota. I giapponesi hanno tentato di cambiare strategia in occasione della prima sosta: la n. 8 ha infatti preferito non cambiare le gomme rispetto alla n. 7.

Mike Conway si è però ritrovato alla fine del secondo stint con un piccolo margine nei confronti di Giovinazzi. L’italiano non ha forzato l’attacco chiudendo il primo turno di guida alle spalle della Toyota n. 7 e davanti alla GR010 Hybrid n. 8.

Alessandro Pier Guidi è rimasto per tutti gli ultimi sessanta minuti alle spalle dell’olandese Nicky De Vries. L’ex campione di FIA Formula E continua a dettare il passo con la Toyota n. 7, mentre in terza piazza è ancora presente Sébastien Buemi (n. 8). Strategia leggermente differnete per l’ultimo prototipo citato, constantemente ai box qualche giro prima rispetto ai diretti avversari.

Seguono nell’ordine la Ferrari n. 50, la Peugeot n. 94 e la 499P n. 83 AF Corse, rispettivamente affidate a Miguel Molina, Theo Pourchaire e Robert Kubica. 7ma ed ottava piazza provvisoria invece per la Cadillac n. 12 e la Porsche n. 6, diretti rivali della Ferrari n. 83 e della Ferrari n. 51.

In LMGT3, la strategia nella gestione dei piloti ha segnato le prime tre ore. Controlla le danze la Lexus n. 87 Akkodis ASP di Petru Umbrarescu davanti all’Aston Martin n. 27 Heart of Racing di Zach Robichon ed alla Mercedes n. 61 Iron Lynx di Martin Berry. Non prende rischi invece la Porsche n. 92 Manthey, leader del campionato nei confronti della Ferrari n. 21 VISTA AF Corse e della Corvette n. 81 TF Sport.