In questa intervista esclusiva incontriamo Serena Ortolani, una delle giocatrici più iconiche del volley italiano, che a 38 anni guida con carisma e forza la Omag-MT verso la Serie A1.
Serena condivide il suo percorso: dai trionfi giovanili, agli anni d’oro, fino al ritorno in campo con una nuova missione — vincere, ispirare e soprattutto essere se stessa. Parleremo di leadership, motivazione, della promozione storica, del ruolo di capitana e del sogno continuo di stupire.
conduce Alice Liverani