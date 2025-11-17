Volley femminile, le migliori italiane della 10° giornata di A1. Cambi regista impeccabile al Forum, il nome nuovo è Denise Meli

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 10ª GIORNATA DI SERIE A1

CRISTINA CHIRICHELLA: Solida e concreta nel 3-1 di Conegliano su Scandicci. Mette a segno 12 punti con il 60% in attacco e 3 muri, dando sicurezza al centro e presenza costante nei momenti chiave. Leadership silenziosa ma determinante.

STELLA NERVINI: Decisiva nel 3-0 di Chieri a Cuneo. Firma 12 punti con buon ritmo offensivo e grande lucidità nei finali di set. Energia e solidità per la campionessa del mondo che, ricordiamolo, rientra nella lista delle giovanissime in A1.

LINDA MANFREDINI: Al centro domina nel 3-0 di Bergamo a Monviso. 11 punti con uno straordinario 75% in attacco, incisiva in ogni passaggio della gara. Una delle migliori prestazioni del suo avvio di stagione.

DENISE MELI: Impatto notevole nella vittoria bergamasca: 11 punti e un impressionante 80% offensivo, con precisione chirurgica in primo tempo. Prestazione da leader tecnica.

REBECCA PIVA: Tra le migliori di Milano nel successo su Novara: 13 punti, buona gestione in prima linea e ritmo costante in attacco. Ancora decisiva nel dare equilibrio alla seconda linea.

CARLOTTA CAMBI: Distribuzione precisa e tatticamente impeccabile, anche nei momenti più difficili. Non perde mai la tramontana e nel finale risulta decisiva, aggiungendo anche 4 punti, tra cui due super muri.

LOVETH OMORUYI: Trascinante nella vittoria di Vallefoglia su Macerata. 17 punti, grande pressione in attacco e continuità in fase break. Una delle italiane più determinanti di giornata.