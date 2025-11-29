Vela, il Team Italy in top 3 dopo la prima giornata di regate al Sail GP. Buona la prima per Robertson

Arrivano ottime notizie da Abu Dhabi, città che sta ospitando in questo weekend l’ultimo appuntamento del circuito velistico SailGP. Al termine della prima giornata di competizioni infatti il Team Italy si è posizionato al terzo posto nella classifica provvisoria, rendendosi protagonista di quattro ottime regate.

Nello specifico il’equipaggio da questo evento guidato da Phil Robertson (il quale ha preso il posto di Ruggero Tita) ha centrato l’ottavo posto nel segmento inaugurale, per poi salire di colpi nel secondo, dove si è accomodato in quarta posizione, trovando poi la terza piazza nella penultima prova e la settima nell’ultima totalizzando così 22 punti, uno in più della Svizzera di Sébastien Schneiter, quarta con 21.

Molto bene inoltre il team danese Rockwool Racing capitanato da Nicolai Sehested, leader con 37 punti tenendo a debita distanza il Mubadala Brazil di Martine Grael, secondi con 22. Da segnalare poi la quinta posizione degli Stati Uniti di Taylor Canfield (20 punti), seguiti dai Northstar di Gilles Scott (16 punti) e dai Germany By Deutssche Bank di Erik Heil (16 punti).

Indietro, ed è una notizia, i Black Foils di Peter Burling, ottavi con 15. Decimi invece gli Emirates BR di Dylan Fletcher con 11 punti, mentre i Los Gallos di Diego Botin si sono dovuti accontentare dell’ottava piazza (8). Domani si svolgerà la seconda ed ultima giornata di regate.