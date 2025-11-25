Altri video
-
Eloisa Coiro: l’anno della consacrazione! Obiettivi, sogni e record nel mirino
-
Atletica. Elisa Molinarolo: dall’asta olimpica al riscatto 2025 tra record e identità
-
TALENT ZONE – La pallavolo fa diventare grandi con Ludovica Tosini
-
Spira il vento del Nord sul beach volley! Oro a Svezia e Lettonia ad Adelaide
In questa puntata live n.44 di Run2U abbiamo come ospite una delle atlete italiane più in forma del momento: Valentina Gemetto, bicampionessa italiana dei 10 km su strada, protagonista della corsa su strada, del cross e della pista.
Con un passato difficile e una rinascita sportiva impressionante, Valentina è oggi una delle mezzofondiste più promettenti del panorama italiano.
Nel corso dell’intervista racconta:
• la sua crescita a Gambasca e gli inizi nell’atletica
• il ruolo fondamentale dei genitori, entrambi ex atleti di livello nazionale
• la vittoria del titolo italiano allieve nei 3000 m nel 2015
• il bronzo mondiale a squadre nel mountain running (2016)
• il difficile periodo della squalifica e la ripartenza durante il lockdown
• l’arrivo del coach Federico Leporati e il grande salto di qualità dal 2023
• i due titoli italiani consecutivi sui 10 km (2024 e 2025)
• il suo record personale di 31:44 sulla 10 km
• la medaglia d’oro a squadre agli Europei su strada 2025
• la vita fuori dall’atletica: lavoro in azienda agricola, equilibrio e motivazione
Una conversazione autentica con una donna che ha trasformato gli ostacoli in forza, costruendo passo dopo passo una carriera di altissimo livello.
Se ami il running, il mezzofondo e le storie di resilienza, questa puntata fa per te.
Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Run2U dedicate al mondo della corsa, del mezzofondo e dell’atletica italiana!
Run2U live è il format dedicato al mondo del running e dell’endurance, con interviste ai protagonisti dell’atletica italiana.
Iscriviti al canale per non perdere le prossime interviste a campioni del running, maratona e atletica leggera!
Se il video ti piace metti Like, iscriviti al canale e attiva la campanella
Il tuo supporto ci permette di portarti sempre nuove storie e nuovi campioni!
#ValentinaGemetto #Run2U #RunningItalia #AtleticaLeggera #10km #Mezzofondo #CorsaSuStrada #DKRunners #FedericoLeporati #AtleteItaliane#