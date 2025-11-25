Seguici su
In questa puntata live n.44 di Run2U abbiamo come ospite una delle atlete italiane più in forma del momento: Valentina Gemetto, bicampionessa italiana dei 10 km su strada, protagonista della corsa su strada, del cross e della pista.
Con un passato difficile e una rinascita sportiva impressionante, Valentina è oggi una delle mezzofondiste più promettenti del panorama italiano.
Nel corso dell’intervista racconta:
• la sua crescita a Gambasca e gli inizi nell’atletica
• il ruolo fondamentale dei genitori, entrambi ex atleti di livello nazionale
• la vittoria del titolo italiano allieve nei 3000 m nel 2015
• il bronzo mondiale a squadre nel mountain running (2016)
• il difficile periodo della squalifica e la ripartenza durante il lockdown
• l’arrivo del coach Federico Leporati e il grande salto di qualità dal 2023
• i due titoli italiani consecutivi sui 10 km (2024 e 2025)
• il suo record personale di 31:44 sulla 10 km
• la medaglia d’oro a squadre agli Europei su strada 2025
• la vita fuori dall’atletica: lavoro in azienda agricola, equilibrio e motivazione
Una conversazione autentica con una donna che ha trasformato gli ostacoli in forza, costruendo passo dopo passo una carriera di altissimo livello.
