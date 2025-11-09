Triathlon, successi per Riasova e Studer nella tappa di Miyazaki della World Cup. Italiani tutti fuori dalla top15

Sono andate in scena le gare, maschili e femminili, valevoli per la tappa di Miyazaki (Giappone) della World Triathlon Cup 2025. Nella località nipponica i due comparti hanno disputato la prova elité su distanza sprint (750 metri nella parte di nuoto, 20 chilometri spalmanti su 4 giri nella sezione di bici e 5 chilometri di corsa).

La gara femminile ha visto il successo dell’atleta indipendente Valentina Riasova con il tempo di 1:00.05 con 3 secondi di margine sulla britannica Jessica Fullagar e 6 sulla sua connazionale Tilly Anema. Quarta posizione per un’altra atleta indipendente, Diana Isakova a 28 secondi, quinta per la spagnola Cecilia Santamaria Surroca a 32, mentre è sesta l’australiana Charlotte Derbyshire a 43. Settima la giapponese Yuko Takahashi a 49 secondi, quindi ottave e none le australiane Kira Hedgeland e Sophie Malowiecki staccate, rispettivamente, di 55 secondi e 1:05, quindi completa la top10 la spagnola Maria Casals Mojica a 1:13.

Chiude in 22a posizione la nostra Angelica Prestia con il tempo di 1:02.16, quindi 25a Martina McDowell in 1:02.36

Passando alla prova maschile la vittoria è andata allo svizzero Max Studer con il tempo complessivo di 54:51. Il classe 1996 ha preceduto il francese Maxime Hueber-Moosbrugger per 4 secondi, mentre sale sul gradino più basso del podio il britannico Michael Gar a 8. Quarta posizione per l’israeliano Shachar Sagiv a 15 secondi, quindi dalla quinta all’ottava un filo di francesi. Iniziamo con Tom Lerno, quinto a 22 secondi dalla vetta, quindi Nathan Grayel sesto a 24, Nils Serre Gehri settimo a 25 e Yabis Seguin ottavo a 26. Noni e decimi, infine, gli spagnoli Andrés Prieto Villar e Eloy Canales Escribano distanti, rispettivamente, 27 e 29 secondi.

Per trovare il primo degli italiani è necessario scendere fino alla 16a posizione di Euan De Nigro che ha chiuso la sua prova in 55:33, davanti a Nicolò Astori, diciassettesimo in 55:34, quindi 19° Miguel Espuna Larramona in 55:39. Chiude 24° Pietro Giovannini in 55:47.