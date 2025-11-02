Triathlon, a Viña del Mar vince Jeanne Lehair. Mallozzi chiude 11ma, Steinhauser 13ma

Si è conclusa la prova elite femminile della tappa di Viña del Mar (Cile) valevole per la World Cup di triathlon 2025. La gara ha visto il successo della lussemburghese Jeanne Lehair con il tempo complessivo di 56:13 (09:30 nei 750 metri di nuoto, 28:56 nei 18.9 chilometri di bici e 16:23 nei 5 km di corsa) con 22 secondi di vantaggio sulla spagnola Sara Guerrero Manso (9:32 nel nuoto, 28:56 nella bici e 16:46 nella corsa), mentre chiude il podio la venezuelana Rosa Elena Martinez Melchor a 57 secondi (9:26 nel nuoto, 28:57 nella bici e 17:14 nella corsa).

Quarta posizione per la spagnola Miriam Casillas Garcia a 1:08, quinta per la canadese Sophia Howell a 1:16, quindi in sesta la ceca Michaela Sterbova a 1:33. Settima posizione per la francese Sandra Dodet a 1:42 dalla vetta, ottava per la britannica Katie Rodda a 1:43, quindi nona la spagnola Marta Pintanel Raymudndo a 1:51, mentre completa la top10 la colombiana Maria Carolina Velasquez Soto a 1:57.

Per quanto riguarda le atlete di casa nostra, si ferma in 11a posizione la prima delle nostre rappresentanti, Beatrice Mallozzi, con il tempo complessivo di 58:17, quindi 13a Verena Steinhauser in 58:32, mentre è 23a Costanza Arpinelli in 1:00.01.