La voce del triathlon italiano che sale, gara dopo gara. In questa intervista, Nicola ci guida tra super-sprint, staffette miste, distanze olimpiche e ambizioni future.
Nel video scoprirai:
il bellissimo lavoro che sta facendo la federazione FITRI ed il presidente Riccardo Giubilei;
la vittoria agli Europei 2024 super-sprint a Balikesir, oro individuale e nella staffetta mista;
la top 10 a Tiszaujvaros e Valencia World Cup 2024, un segno che la posizione d’élite è ormai vicina;
la prova su distanza olimpica ad Alghero 2025, i dettagli, le difficoltà e i piani per crescere;
allenamenti, test, gestione della pressione e della preparazione mentale in un circuito sempre più competitivo.
