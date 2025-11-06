Trampolino elastico, italiani eliminati nelle qualificazioni individuali dei Mondiali. Litvinovich e Bladtceva in testa

A Pamplona (Spagna) proseguono i Mondiali 2025 di trampolino elastico, la seconda giornata di gara è stata interamente dedicata alle qualificazioni individuali, l’unica specialità presente anche alle Olimpiadi. I migliori 24 atleti hanno staccato il pass per le semifinali previste sabato pomeriggio, preludio agli atti conclusivi che domenica assegneranno le medaglie in terra iberica.

Ci si aspettava almeno il passaggio del turno da parte di Samuele Patisso Colonna, che invece ha commesso qualche sbavatura di troppo e si è fermato 42mo posto con il riscontro di 58.320 (18.100 per le difficoltà, 14.100 per l’esecuzione, 9.400 di nota H e 16.720 di tempo di volo), salutando così la rassegna iridata a livello individuale.

Eliminati anche gli altri italiani in gara: Marco Lavino ha concluso al 46mo posto con la valutazione di 57.430 (17.0 il D Score, 14.9 di pannello E, 9.4 di nota H, 16.130 di tempo di volo) ed è stato eliminato insieme a Marco Tonelli, 58mo con il totale di 55.930 (16.3 il coefficiente di difficoltà, 14.4 per l’esecuzione, 9.1 di pannello H e 16.130 di time of flight).

Il bielorusso Ivan Litvinovich ha dettato legge con un perentorio 67.290, distanziando ampiamente il cinese Langyu Yan (65.520) e il portoghese Gabriel Albuquerque (64.490), quarta piazza per il cinese Zisai Wang (64.310) davanti al giapponese Yusei Matsumoto (63.770).

Non sono arrivate soddisfazioni nemmeno sul fronte femminile, il cammino delle azzurre si è interrotto con anticipo. Silvia Coluzzi ha chiuso al 34mo posto con il punteggio di 53.770 (14.5 per la difficoltà, 14.9 per l’esecuzione, 9.5 di pannello H, 14.870 di tempo di volo), mentre Sofia Pellissier ha terminato in 47ma posizione con il riscontro di 51.640 (10.9 la nota di partenza, 15.6 per la prestazione, 15.740 di time of flight, 9.400 di horizontal disposition).

A primeggiare sono state le atlete individuali neutrali Anzhela Bladtceva (58.590) e Iana Lebedeva (58.160), a precedere la cinese Xueying Zhu (57.660) e la stella giapponese Hikaru Mori (57.420), mentre si è salvata in extremis la britannica Bryony Page: la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 è soltanto 22ma con 54.900.