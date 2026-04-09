Trampolino elastico, tre italiani in semifinale agli Europei: Radaelli, Patisso Colonna e Lavino promossi

A Portimao (Portogallo) sono incominciati gli Europei 2026 di trampolino elastico, disciplina presente anche alle Olimpiadi con le prove individuali. Nella giornata odierna si sono disputate le qualificazioni e l’Italia ha potuto sorridere grazie a Samuele Patisso Colosso (20mo con il punteggio di 59.040) e Marco Lavino (28mo con il riscontro di 56.880).

I due azzurri sono così riusciti a meritarsi l’accesso alle semifinali di sabato, riservato ai migliori ventiquattro atleti della sessione preliminari (ma con la regola dei passaporti, dunque massimo tre connazionali potevano superare il turno). Il grande favorito della vigilia è il bielorusso Ivan Litvinovich, Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Parigi 2024 che ha prevalso con un nitido 64.880 davanti al connazionale Stanislau Yaskevich (64.100), al portoghese Gabriel Albuquerque (63.970), all’altro bielorusso Andrei Builou (63.700) e al russo Kirill Kozlov (63.170).

Tra le donne, invece, a dettare legge è stata la bielorussa Iana Lebedeva (58.560), che si è lasciata alle spalle le russe Anzhela Bladtseva (57.800) e Sofiia Aliaeva (57.380) e le connazionali Katsiaryna Yarshova (57.340) e Viyaleta Bardzilouskaya (57.120). Letizia Radaelli si è meritata la qualificazione alla semifinale con il dodicesimo riscontro (53.860). Federico Tonelli ha superato il taglio tra gli under-21 con la decima posizione (98.490).