Trampolino elastico, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Coluzzi e Patisso Colonna guidano gli azzurri

I Mondiali 2025 di trampolino elastico si disputeranno a Pamplona (Spagna) dal 5 al 9 novembre. L’Italia proverà a ottenere un discreto risultato sotto la guida del DT Giuseppe Cocciaro (reduce dai Mondiali di ginnastica artistica nel ruolo di DT del settore maschile), che per l’appuntamento più importante della stagione post-olimpica ha convocato cinque azzurri.

Alla Navarra Arena di Plaza Aizagerria ci sarà spazio per tre giorni di qualificazioni e semifinali, poi si entrerà nel weekend che assegnerà le medaglie: sabato si disputerà l’atto conclusivo del sincro misto, domenica andranno in scena le sfide decisive nei sincro e negli individuali (uniche prove previste anche alle Olimpiadi).

Le carte migliori sembrano essere quelle dell’ormai veterano Samuele Patisso Colonna e dell’emergente Silvia Coluzzi, che tra il 2022 e il 2023 fecero festa nella rassegna iridata juniores. In gara anche Sofia Pellissier, Marco Lavino e Marco Tonelli, seguiti dagli allenatori Martina Murgo e Mikalai Kazak e dall’ufficiale di gara Francesca Beltrami.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI TRAMPOLINO ELASTICO 2025

Silvia Coluzzi (Esercito Italiano)

Sofia Pellissier (Polisportiva Bentegodi)

Marco Lavino (Ginnastica Brindisi)

Samuele Patisso Colonna (Milano 2000)

Marco Tonelli (Alma Juventus)