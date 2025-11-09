Trampolino elastico, Wang e Hu vincono gli individuali ai Mondiali: doppietta cinese nelle gare olimpiche

A Pamplona (Spagna) si sono conclusi i Mondiali 2025 di trampolino elastico. Nella giornata odierna sono state assegnate le medaglie nelle gare individuali (le uniche previste anche alle Olimpiadi) e nelle prove sincro di genere. Il cinese Zisai Wang ha dominato la finale maschile in maniera perentoria, trionfando con il punteggio di 63.470 (20.500 per le difficoltà, 16.400 di esecuzione, 8.900 di pannello H, 17.670 di tempo di volo).

Il 19enne nativo di Xuzhou, argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 e nell’ultima rassegna iridata, ha ampiamente distanziato lo statunitense Ruben Padilla (61.950) e il giapponese Hayato Miyano (61.350), mentre il bielorusso Ivan Litvinovich, Campione Olimpico, era stato eliminato nelle semifinali di ieri. Gli italiani avevano salutato nel turno di qualificazione disputato giovedì, non riuscendo a rientrare tra i migliori ventiquattro del preliminare.

Tra le donne ha trionfato la cinese Yicheng Hu con il riscontro di 57.350 (14.900 la nota di partenza, 17.300 di esecuzione, 9.600 per la H, 15.550 di time of flight). Dopo il bronzo iridato conquistato tre anni fa, la 27enne è riuscita a battere per appena tre centesimi la giapponese Hikaru Mori. La 26enne inseguiva il terzo titolo mondiale dopo quelli del 2019 e del 2022, ma si è dovuta accontentare dell’argento con il punteggio di 57.320.

Medaglia di bronzo al collo della canadese Sophiane Methot (56.810), che ha regolato per tre centesimi la cinese Xueying Zhu (56.780). Anche in questo caso le azzurre erano uscite nelle qualificazioni di giovedì. I podi dei sincro: i bielorussi Andrei Builou e Ivan Litvinovich hanno prevalso al maschile (54.670) davanti ai giapponesi Yusei Matsumoto e Hayato Miyano (52.930) e ai cinesi Yuhan Chen e Dong Wang (52.140); le giapponesi Saki Tanaka e Hikaru Mori hanno vinto tra le donne (50.250), lasciandosi alle spalle le britanniche Isabelle Songhurst e Bryony Page (49.990) e le cinesi Yicheng Hu e Xinxin Zhang (49.320).