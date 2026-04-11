Trampolino elastico, Radaelli accarezza la finale agli Europei. Patisso Colonna e Lavino eliminati

Gli Europei 2026 di trampolino elastico sono proseguiti con le semifinali dell’individuale, unica disciplina presente anche alle Olimpiadi. Dopo delle discrete prestazioni offerte in qualificazione, il cammino di tutti gli italiani in gara si è fermato nel rinominato Q2 e dunque domani non ci saranno azzurri negli atti conclusivi che metteranno in palio le medaglie a Portimao (Portogallo).

Letizia Radaelli è la prima delle escluse tra le donne: undicesima con il punteggio di 53.800, passavano le migliori otto ma vigeva la regola dei passaporti e così l’ultima ammessa è stata la francese Lea Labrousse con 53.910, appena un decimo in più della nostra portacolori. La russa Iana Lebedeva ha messo la freccia con 58.490, precedendo le bielorusse Anzhela Bladtseva (57.870) e Sofiia Aliaeva (57.430).

Sul fronte maschile, invece, Marco Lavino ha terminato in sedicesima piazza (18.860), appena davanti a Samuele Patisso Colonna (13.230). Gli italiani hanno commesso degli errori e sono rimasti ben lontani dal 59.860 del francese Pierre Gouzou, ultimo riscontro utile per passare il turno. Il bielorusso Ivan Litvinovich, Campione Olimpico di Parigi 2024, conferma il suo status di grande favorito (65.680) precedendo il connazionale Andrei Builou (63.440) e il portoghese Gabriel Albuquerque (63.090).

A livello giovanile: Giulia Cesaretti 12ma (50.440) e Carolina Urso 21ma (46.690) tra le juniores, Federico Tonelli nono (52.950) tra gli under 21. Cesaretti, Urso e Sofia Radaelli seste nella gara a squadre femminile juniores vinta dalle russe Liia Kutdusova, Lika Vershinina e Glafira Zaiko (26 punti), precedendo le georgiane Mariami Gabriadze, Elene Kirtadze e Nino Koridze (24) e le bielorusse Kira Masesava, Kseniya Pabudzei e Kira Parcheuskaya (21).