Laura Golfarelli, dalla piccola città di San Mauro Torinese, è approdata a Desio, dove è diventata parte delle magiche Farfalle della ginnastica ritmica italiana. Ha 18 anni ma già dimostra una grande maturità sportiva, osservando l’importanza del suo ruolo in squadra e riconoscendo la sua identità da ginnasta. Tra musica, lavoro e vita di squadra, Laura Golfarelli racconta la sua esperienza con uno sguardo proiettato verso il futuro e la ricostruzione di una delle squadre più forti d’Italia e del mondo

In questa intervista di Talent Zone, Laura racconta il suo percorso sportivo e umano: l’arrivo in nazionale maggiore, il lavoro che ripaga e i sogni del futuro prossimo. Un ritratto autentico di una giovane atleta italiana che contribuisce alla ricostruzione di una delle squadre più forti d’Italia e del mondo.

Nel video potrai scoprire:

Il percorso di Laura Golfarelli dalle prime esperienze alla nazionale

La vita quotidiana e la sintonia con le compagne di squadra

L’importanza della musica e del lavoro nella ginnastica ritmica

Gli obiettivi futuri personali e di squadra

