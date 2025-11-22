Taekwondo, l’Italia chiude gli Europei Junior 2025 con tre medaglie ed una pioggia di quinti posti

Bilancio positivo sul fronte italiano al termine dei Campionati Europei Junior 2025 di taekwondo, in programma al World Cycling Center di Aigle (in Svizzera) dal 19 al 21 novembre. La spedizione azzurra ha archiviato un bottino di tre medaglie e nove quinti posti nella rassegna continentale giovanile riservata agli atleti nati tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2010.

Il settore maschile ha collezionato due medaglie d’argento grazie ad Andrea Zappone (-78 kg) e Abderrahman Touiar (-55 kg), protagonisti di un ottimo torneo e pronti ad alzare ulteriormente l’asticella nelle prossime stagioni. Zappone ha vinto tre match consecutivi per 2-0 prima di cedere nettamente in finale all’azerbaigiano Eljan Aliyev, mentre Touiar ha perso nell’ultimo atto con il greco Aristeidis Psarros dopo aver vinto in rimonta per un soffio al terzo round la semifinale contro il turco Emre Talha Evin.

Sorride anche il gruppo azzurro femminile, con Anna Frassica che si è tolta la soddisfazione di conquistare il bronzo nella -55 kg circa tre settimane dopo aver debuttato ai Mondiali Assoluti. La 17enne di Mesagne è stata sconfitta in semifinale dalla francese Lakehal-Rollings al termine di un cammino comunque convincente in cui aveva portato a casa due vittorie significative nelle eliminatorie.

Tra i tanti piazzamenti di prestigio a ridosso del podio segnaliamo la quinta posizione della giovanissima promessa ligure Virginia Lampis (-44 kg) e di Luca Serban (-68 kg), beffato per un’incollatura al terzo round dal tedesco Aslam Cavusman nell’incontro che valeva il passaggio in semifinale.