Su che canali vedere la Champions League stasera: orari partite 26 novembre, programma Sky, TV8 e Prime, streaming

Dopo le gare di ieri, la Champions League 2025-2026 non si ferma mandando in scena una nuova infornata di match relativi alla quinta giornata della Fase Campionato del torneo calcistico più ambito dai club del Vecchio Continente.

In questo mercoledì 26 novembre, saranno 9 i match in agenda. Si comincerà alle 18.45, con le prime 2 partite, per poi proseguire alle 21.00 con le altre 7. Per le italiane, due gare in trasferta, entrambe alle 21.00: l‘Inter farà visita agli spagnoli dell’Atletico Madrid, mentre l’Atalanta sarà impegnata in Germania nella tana dell’Eintracht Francoforte-

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle 9 partite di questo mercoledì 26 novembre valevoli per la seconda parte della quinta giornata della League Phase di Champions League fra tv e streaming.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 25-26 NOVEMBRE

Mercoledì 26 novembre

18.45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Copenhagen-Kairat – Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Pafos-Monaco – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Atletico Madrid-Inter – Diretta streaming su Amazon Prime Video

21.00 Eintracht Francoforte-Atalanta – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Arsenal-Bayern – Diretta tv in chiaro su TV8, Sky Sport Max, Sky Sport 252 e in streaming su tv8.it, NOW e Sky Go

21.00 PSG-Tottenham – Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Liverpool-PSV – Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Olympiacos-Real Madrid – Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Sporting-Bruges – Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go