Su che canale vedere in tv oggi Musetti-Djokovic, ATP Atene 2025: programma e streaming della finale

Oggi, sabato 8 novembre, Lorenzo Musetti sarà impegnato nella finale dell’ATP250 di Atene, sul veloce indoor greco. L’azzurro giocherà contro il serbo Novak Djokovic e si prospetta un confronto molto difficile. Il toscano, sconfitto in semifinale l’americano Sebastian Korda cancellando una palla match, dovrà invertire la tendenza di molte cose.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJOKOVIC DALLE 16.00

In primis, Musetti dovrà tornare a vincere un torneo, cosa che non accade da tre anni, avendo perso le ultime cinque finali disputate nel massimo circuito internazionale. Inoltre, in carriera, non ha mai battuto Djokovic sul cemento. Il bilancio complessivo nei precedenti è 8-1 per il serbo che ha vinto quest’anno a Miami. L’unico successo di Lorenzo risale a Monte-Carlo 2023, sulla terra rossa.

Per questo, sarà necessario elevare il proprio tennis al massimo e sperare che possa bastare contro questo Nole, che non sembra quello dei giorni migliori. Da capire se, però, il campione nativo di Belgrado per la finale non metterà in campo qualcosa di speciale, avendo la motivazione di vincere in un evento organizzato dalla sua famiglia.

La finale dell’ATP250 di Atene tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic andrà in scena quest’oggi, sabato 8 novembre, alle 16.00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

MUSETTI-DJOKOVIC ATP ATENE 2025

Sabato 8 novembre – Center Court

Dalle ore 12.30 italiane – Finale doppio

Santiago Gonzalez/David Pel (Messico/Paesi Bassi, 3) – Francisco Cabral/Lucas Miedler (Portogallo/Austria, 2)

Non prima delle ore 16.00 italiane – Finale singolare

Lorenzo Musetti (Italia, 2) – Novak Djokovic (Serbia, 1) – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP ATENE 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Diretta live testuale: OA Sport.