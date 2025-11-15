Italia-Cechia U17 oggi in tv: orario, programma, streaming

Il campo base ormai è alle spalle, il girone preliminare è stato superato a pieni voti. L’Italia inizia il suo cammino nella fase ad eliminazione diretta dei Mondiali U17 2025 di calcio, manifestazione in corso in Qatar, affrontando nei sedicesimi di finale la Cechia, una delle otto migliori terze ad aver passato il turno.

Gli azzurrini, allenati da Daniele Franceschini, hanno concluso la prima fase a punteggio pieno nel girone A con tre vittorie, 8 gol fatti e uno solo subito precedendo Sudafrica, Qatar e Bolivia. La Cechia ha concluso il gruppo I in terza posizione alle spalle di Stati Uniti e Burkina Faso con il bilancio di una vittoria e due sconfitte.

L’incontro si disputerà, fischio d’inizio previsto alle ore 14.00 italiane, all’Aspire Zone di Al Rayyan: chi vince si qualifica agli ottavi di finale, turno nel quale affronterà la vincente della sfida Croazia-Uzbekistan, confronto che inizierà alle ore 16:45 e chiuderà la giornata di gare.

Il match tra l’Italia e la Cechia, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio, non sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD. Il match sarà invece trasmesso in diretta streaming su RaiPlay Sport 2 e FIFA+, mentre OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.

CALENDARIO MONDIALI U17 CALCIO 2025

Sabato 15 novembre – Sedicesimi di finale

Ore 14.00 italiane: Italia-Cechia – Diretta streaming su Rai Play Sport 2

PROGRAMMA MONDIALI U17 CALCIO 2025: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2, FIFA+

Diretta live testuale: OA Sport