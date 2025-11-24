Calcio, l’Italia si arrende all’Austria in semifinale ai Mondiali U17 e disputerà la finalina

Arriva in semifinale il primo passo falso dell’Italia ai Campionati Mondiali Under 17 di calcio 2025 in Qatar, vedendo svanire proprio sul più bello il sogno di raggiungere la finalissima con in palio il titolo iridato giovanile. Gli Azzurrini hanno ceduto invece all’Austria per 2-0 sul campo 5 dell’Aspire Zone di Doha, accedendo allo spareggio per il terzo posto in cui se la vedranno giovedì 27 novembre con la perdente di Portogallo-Brasile.

Dopo aver collezionato sei vittorie consecutive tra il girone e la fase ad eliminazione diretta, la squadra guidata dal CT Massimiliano Favo era in ogni caso già certa di aver conseguito il miglior piazzamento di sempre dell’Italia ad un Mondiale U17 (mentre quando la rassegna iridata aveva come limite d’età i 16 anni era arrivato un quarto posto nel 1987) di calcio maschile.

Buona partenza degli azzurri, che si rendono più pericolosi dei pari età austriaci nelle battute iniziali pagando però un po’ di imprecisione in area di rigore. Tanto equilibrio poi nel prosiueguo del primo tempo fino all’intervallo, con il punteggio sempre bloccato sullo 0-0.

In avvio di ripresa l’Austria sale di colpi e sblocca la partita al 57′ con il gol di Moser, costringendo l’Italia ad un forcing per andare a caccia del pareggio. I nostri portacolori si sbilanciano nel finale per assediare la porta austriaca e restano in dieci uomini per l’espulsione di Borasio (rosso diretto per fallo da ultimo uomo), subendo poi poco più tardi in pieno recupero il 2-0 definitivo di Moser su punizione.