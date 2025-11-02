Sport in tv oggi (domenica 2 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 2 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, il calcio femminile con i Mondiali U17 e la Serie A, l’atletica con la maratona di New York, e tanto altro ancora.

Nei quarti di finale dei Mondiali U17 2025 di calcio femminile, manifestazione in corso in Marocco, l’ultimo match previsto quest’oggi opporrà l’Italia al Messico nella sfida che mette in palio un posto per il penultimo atto. L’incontro andrà in scena alle ore 20.00 allo Stadio Olimpico di Rabat.

Jannik Sinner scenderà in campo nella finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi: il tennista italiano, accreditato della seconda testa di serie, giocherà contro il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del seeding. La sfida sarà la seconda sul Court Central, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 15.00.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 2 novembre

6.00 Tennis, WTA 250 Jiujiang: finali singolare e doppio – 8.30 SuperTennis HD, Sky Sport Max, SuperTenniX, Sky Go, NOW

6.30 Tennis, WTA 250 Hong Kong: finali singolare e doppio – 9.00 Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

9.30 Tennis, ATP 250 Atene: qualificazioni e 1° turno, singolare e doppio – 17.00 Tennis TV

12.30 Calcio, Serie A: Verona-Inter – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Roma-Inter – DAZN, Rai Sport HD, Rai Play

12.30 Tennis, ATP 250 Metz: qualificazioni e 1° turno, singolare e doppio (2° match dalle 12.00 Passaro-Added) – 15.00 Tennis TV

12.30 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi: finali singolare e doppio (2° match dalle 12.30 non prima delle 15.00 Sinner-Auger-Aliassime) – 15.00 Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV, differita Sinner-Auger-Aliassime 17.00 TV8 HD, tv8.it

13.00 Tennis, WTA Finals Riyadh: fase a gironi singolare e doppio (2° match dalle 13.00 non prima delle 15.00 Paolini-Sabalenka) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

13.30 Tennis, WTA 250 Chennai: finali singolare e doppio – 13.30 Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go, NOW

14.35 Atletica, Maratona New York: gara femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Lecce – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Torino-Pisa – DAZN, DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Ternana – DAZN

15.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Monviso – VBTV, DAZN

15.05 Atletica, Maratona New York: gara maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Scandicci – VBTV, DAZN

16.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Derthona – flima.tv

16.00 Basket, Serie A: Cantù-Cremona – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

16.30 Basket, Serie A: Venezia-Varese – LBA TV

17.00 Basket, Serie A: Trapani-Brescia – LBA TV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Perugia – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: San Giovanni in Marignano-Cuneo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Macerata – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Chieri – VBTV

17.00 Volley, SuperLega: Padova-Grottazzolina – VBTV

17.30 Pattinaggio artistico, Skate Canada: libero maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Parma-Bologna – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Fiorentina – DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: Broni-Roseto – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Sesto San Giovanni – flima.tv

18.00 Volley, SuperLega: Civitanova-Cisterna – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Modena-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Milano – LBA TV

19.00 Basket, Serie A: Tortona-Napoli – LBA TV

19.00 Volley, SuperLega: Verona-Trentino – DAZN, VBTV

19.30 Volley, SuperLega: Milano-Monza – DAZN, VBTV

19.40 Pattinaggio artistico, Skate Canada: danza sul ghiaccio – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

20.00 Calcio femminile, Mondiali U17: quarti, Italia-Messico – Rai Play Sport 1, differita 23.20 Rai Sport HD

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Roma – DAZN, DAZN 1