Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari 2 novembre, programma, canali, streaming

La settima giornata di Serie A1 femminile si annuncia ricca di emozioni e di scontri che potrebbero incidere sugli equilibri del campionato. Il turno propone duelli d’alta quota e battaglie fondamentali per la zona salvezza, in un momento in cui la classifica inizia a prendere forma e le grandi cercano conferme.

A rubare la scena sarà il big match del PalaIgor tra Novara e Scandicci, due corazzate costruite per vincere e separate da soli tre punti. La Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi arriva in fiducia dopo il 3-1 a Monviso, trascinata da una Herbots in grande spolvero e dalle prove solide di Ishikawa e Bonifacio. Dall’altra parte, la Savino Del Bene Scandicci di Marco Gaspari non vuole fermarsi: sei vittorie in sette gare e un rendimento in crescita, spinto da una Antropova sempre decisiva e da una Weitzel dominante al centro. Sarà una sfida tra potenza e precisione, tra la regia elegante di Cambi e l’esperienza di Ognjenovic, per una partita che profuma già di playoff.

A Milano, la Numia Vero Volley affronta la Wash4Green Monviso Volley in un confronto che nasconde più di una trappola. Le ragazze di Stefano Lavarini, trascinate da una Lanier devastante (24 punti a Perugia) e da Egonu in costante crescita, puntano a confermare il loro quarto posto. Monviso, reduce dalla sconfitta con Novara, proverà a replicare la brillantezza del primo set vinto contro le piemontesi, affidandosi alla coppia Malual–Davyskiba. A Pesaro, invece, andrà in scena un confronto ad alta quota tra Vallefoglia e Chieri, due squadre in piena crescita. La formazione marchigiana si affida ancora alla straordinaria Loveth Omoruyi, MVP dell’ultima giornata con 22 punti, mentre Chieri, nonostante la sconfitta con Conegliano, ha dimostrato solidità e carattere con una Nervini in evidenza e la regia ordinata di Van Aalen. Un match che promette spettacolo e equilibrio, con in palio punti pesanti per la zona playoff.

Nella parte bassa della classifica, riflettori puntati sul Mandela Forum, dove Il Bisonte Firenze e Bartoccini-Fortinfissi Perugia si affrontano in un vero e proprio scontro diretto salvezza. Le toscane di Chiavegatti, reduci dal tie-break perso a Cuneo, si affidano a una Knollema in crescita e alla solidità di Villani e Acciarri, mentre le umbre di Andrea Giovi cercano riscatto dopo il ko con Milano, puntando sulla coppia Gardini–Williams. A Cervia, la Honda Cuneo Granda Volley vuole proseguire il suo ottimo momento affrontando una Omag-MT San Giovanni in Marignano ancora a secco di punti. Le piemontesi, sospinte da Keene e Marring, inseguono un altro successo per restare nelle zone alte, ma le romagnole di Bellano sono pronte a vendere cara la pelle davanti al proprio pubblico. Infine, sfida delicata al PalaBorsani tra Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio e CBF Balducci HR Macerata, con in palio punti pesanti per la salvezza. Le lombarde di Barbolini vogliono riscattarsi dopo il ko di Scandicci, mentre le marchigiane di Lionetti, trascinate da Kockarevic e Kokkonen, cercano continuità dopo il 3-0 inflitto a San Giovanni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide domenicali della settima giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Domenica 2 novembre

Ore 15.00 Numia Vero Volley Milano vs Wash4Green Monviso Volley – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 16.00 Igor Gorgonzola Novara vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Ore 17.00 Il Bisonte Firenze vs Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 Omag-MT San Giovanni in Marignano vs Honda Cuneo Granda Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio vs CBF Balducci HR Macerata – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta streaming su VBTV