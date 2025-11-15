Speed skating, Serena Pergher e Daniele Di Stefano firmano i record italiani nei 500 e 1500 metri

Calato il sipario sulla seconda giornata di gare della prima tappa della Coppa del Mondo di speed skating a Salt Lake City (USA). In casa Italia non ci sono stati podi, ma prestazioni cronometriche degne d’attenzione. Nei 500 metri femminili Serena Pergher ha stabilito il nuovo record nazionale, portando il limite da 37″62 a 37″29. Un risultato che ha permesso alla nostra portacolori di concludere in ottava posizione.

Un ghiaccio molto veloce quello dello Stato dello Utah che favorisce questi riscontri. La migliore in questo senso è stata l’olandese Femke Kok (36″48), ad appena 12 centesimi dal record del mondo della coreana Sang-Hwa Lee. Il podio è stato completato dall’americana Erin Jackson (36″87) e dalla giapponese Yukino Yoshida (36″88). Nella Division B Maybritt Vigl (personale in 38″64) e Giorgia Aiello (38″79) si sono classificate 20ma e 22ma.

Nei 1500 metri maschili Daniele Di Stefano ha replicato quanto fatto da Pergher, andando a stampare il nuovo primato nazionale di 1’42″74, migliorando il precedente limite di Alessio Trentini/Enrico Fabris (1’43″48). Un riscontro, quindi, dal valore storico. L’azzurro ha concluso decimo, nella gara vinta dal fuoriclasse statunitense Jordan Stolz (1’40″48). Secondo e terzo posto per il cinese Zhongyan Ning (1’41″02) e il tedesco Finn Sonnekalb (1’41″33).

Nei 1500 metri femminili Francesca Lollobrigida ha concluso in tredicesima posizione col tempo di 1’53″89. Paesi Bassi in grande spolvero con la doppietta Joy Beune (1’51″05) e Antoinette Rijpma-De Jong (1’51″71). Sul terzo gradino del podio è salita la norvegese Ragne Wiklund (1’51″96). Nei 500 metri maschili, doppietta per Stolz in 33″88, mettendosi alle spalle per 2 centesimi il polacco Damian Zurek e per 5 il cinese Tingyu Gao. Nella Division B, Jeffrey Rosanelli e David Bosa si sono classificati in 14ma (34″70) e 19ma posizione (34″94).