Speed skating, Italia alla prova nel primo appuntamento a Salt Lake City: Ghiotto e Lollobrigida attesi

Da domani al 16 novembre l’anello di ghiaccio di Salt Lake City (USA) sarà teatro del primo appuntamento della Coppa del Mondo di speed skating. Un cammino che inizierà dagli States e avrà nelle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina la tappa più importante. In casa Italia si è reduci dall’annata dei record, ricordando i 18 podi nel massimo circuito internazionale e le cinque medaglie ai Mondiali, di cui tre d’oro.

Gruppo tricolore che, come sempre, punterà le proprie fiches su Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida. Il campione veneto, trionfante per la terza volta di fila a livello iridato nei 10000 metri, vorrà essere competitivo anche nei 5000 metri, nella consapevolezza però che la concorrenza è in grande evoluzione. Il quarto posto in questa specialità ai campionati del mondo di Hamar (Norvegia) era stato piuttosto indicativo.

Gli altri non stanno a guardare e quindi vedremo come Ghiotto saprà farsi trovare pronto. Un discorso simile per Lollobrigida, fantastica nei 5000 metri sul ghiaccio norvegese, conquistando un oro iridato che mancava alla sua collezione. Un’annata in cui l’azzurra, due volte a podio nei Giochi di Pechino, vorrebbe rivivere le stesse emozioni davanti al pubblico italiano il prossimo febbraio. Su un ghiaccio veloce che la romana ha sempre gradito, potrebbero venir fuori dei riscontri interessanti negli USA.

Nazionale italiana che poi vorrà mettersi in mostra anche con altri rappresentanti, come Riccardo Lorello nelle prove distance, visti i miglioramenti che il pattinatore italiano ha messo in mostra nell’ultimo periodo, e Daniele Di Stefano, in grado di disimpegnarsi piuttosto bene tra Mass Start e 1500 metri. Gara con partenza di massa da cui, ovviamente, non si può escludere il campione del mondo in carica, Andrea Giovannini. In tutto questo, il team pursuit maschile vorrà dare segnali di vitalità, ricordando l’argento mondiale dell’annata passata.