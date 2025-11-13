Speed skating, i 17 convocati dell’Italia per Salt Lake City: Lollobrigida e Ghiotto puntano in alto

Tutto pronto a Salt Lake City per l’appuntamento inaugurale della Coppa del Mondo di speed skating, in programma da venerdì 14 a domenica 16 novembre sul ghiaccio statunitense dello Utah Olympic Oval. Inizia dunque finalmente il breve ed intenso percorso di qualificazione olimpica verso Milano Cortina 2026, che prenderà in considerazione i risultati delle prime quattro tappe stagionali del circuito maggiore.

Ambizioni importanti per l’Italia, sulla scia della grande crescita effettuata negli ultimi anni non solamente al vertice ma anche come profondità del gruppo. Il direttore tecnico azzurro Maurizio Marchetto ha convocato 17 atleti per la trasferta oltreoceano, che proseguirà poi il weekend successivo in Canada con il secondo atto della Coppa del Mondo a Calgary.

Grande attesa ovviamente per le stelle del movimento italiano Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto, che possono ambire al podio rispettivamente in tre (1500, 3000 metri, mass start) e due gare (5000 metri, team pursuit) a Salt Lake City. Puntano al bersaglio grosso anche Daniele Di Stefano e Andrea Giovannini nella mass, ma attenzione a qualche altro outsider per dei piazzamenti di prestigio in zona top6.

Di seguito la lista completa dei convocati dell’Italia per la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating: Giorgia Aiello (2004), Francesca Lollobrigida (1991), Alice Marletti (2004), Serena Pergher (2004), Linda Rossi (1997), Emily Tormen (2005), Maybritt Vigl (2004) al femminile; Francesco Betti (2000), David Bosa (1992), Daniele Di Stefano (1999), Davide Ghiotto (1993), Manuel Ghiotto (2005), Andrea Giovannini (1993), Riccardo Lorello (2002), Michele Malfatti (1994), Jeffrey Rosanelli (1998), Alessio Trentini (1994) in campo maschile.