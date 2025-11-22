Speed skating, Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto sono sesti nelle gare long distance di Coppa del Mondo a Calgary

Si apre la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating: al Calgary Olympic Oval dell’omonima città canadese non arrivano podi per l’Italia nella giornata inaugurale. Azzurri protagonisti in Division A nelle gare long distance: sesto posto sia per Francesca Lollobrigida nei 3000 femminili che per Davide Ghiotto nei 5000 maschili, gara in cui è ottavo Michele Malfatti.

Nei 5000 maschili in quattro vanno sotto il record della pista, che resisteva da oltre 18 anni (apparteneva al neerlandese Sven Kramer con 6:03.32, fatto segnare il 17 novembre 2007): vince lo statunitense Casey Dawson col personale in 6:01.84, il quale beffa per 0.02 il norvegese Sander Eitrem, secondo in 6:01.86. Terza piazza per il canadese Ted-Jan Bloemen in 6:02.26, a 0.42, mentre resta ai piedi del podio il fresco primatista del mondo, il francese Timothy Loubineaud, che non replica il record fatto segnare a Salt Lake City e deve accontentarsi del quarto posto in 6:02.47, a 0.63. Sesto posto per Davide Ghiotto con il crono di 6:05.79, a 3.95 dalla vetta ed a poco più di un secondo e mezzo dal suo record italiano, mentre termina ottavo Michele Malfatti, che ritocca il primato personale, abbassandolo a 6:08.13, a 6.29 dal vincitore. In Division B ottimo secondo posto di Riccardo Lorello, con il personale in 6:07.86, riscontro cronometrico notevole anche in ottica qualificazione olimpica, mentre è 21° Manuel Ghiotto in 6:17.54, infine chiude 26° Andrea Giovannini in 6:22.52.

Nei 3000 femminili affermazione della neerlandese Joy Beune, vittoriosa in 3:54.42, la quale precede la norvegese Ragne Wiklund, alla piazza d’onore in 3:55.25, a 0.83, e la canadese Valerie Maltais, sul gradino più basso del podio in col personale in 3:56.45, a 2.03. Sesto posto per l’azzurra Francesca Lollobrigida, con il crono di 3:59.10, a 4.68 dalla vincitrice odierna. In Division B chiude 12ma Linda Rossi in 4:01.22, mentre è 30ma Alice Marletti in 4:09.45.

Nei 1000 maschili si impone lo statunitense Jordan Stolz, che si ferma ad un decimo dal record della pista, che già gli appartiene, e vince in 1:06.00, andando a precedere i neerlandesi Jenning De Boo, secondo in 1:06.11, a 0.11, e Joep Wennemars, terzo col personale in 1:06.44, a 0.44. In Division B arrivano la nona posizione per Daniele Di Stefano in 1:08.21, l’11ma piazza per David Bosa in 1:08.41, ed il 23° posto per Alessio Trentini in 1:09.00.

Nei 1000 femminili poker neerlandese: vince Femke Kok col personale in 1:12.36, a 0.08 dal record della pista, davanti alle connazionali Isabel Grevelt, seconda con 1:13.14, a 0.78, Marrit Fledderus, terza in 1:13.33, a 0.97, e Jutta Leerdam, quarta in 1:13.34, a 0.98. In Division B firmano il personale sia Maybritt Vigl, 15ma in 1:15.93, sia Serena Pergher, 17ma in 1:16.07.