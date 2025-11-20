Mondiale di beach volley 2025: Gottardi/Orsi Toth volano ai quarti! Le azzurre superano Bock/Lippmann e raggiungono uno storico traguardo. Nella notte sfida alle numero uno Thamela/Victoria. In puntata anche tutte le sorprese degli ottavi maschili e femminili. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth compiono un’altra impresa ad Adelaide: le azzurre superano il secondo ostacolo tedesco consecutivo e approdano ai quarti di finale del Mondiale di beach volley 2025. Una prova di grande maturità, chiusa in due set contro Bock/Lippmann, nella quale l’Italia ha sofferto soltanto nelle fasi iniziali dei parziali prima di prendere in mano l’inerzia del match. Si tratta di un risultato storico: Gottardi e Orsi Toth hanno infatti eguagliato il miglior piazzamento mai ottenuto da una coppia italiana ai Mondiali. Per entrare nella leggenda servirà ora un altro capolavoro: il quarto di finale contro le numero uno del tabellone, le brasiliane Thamela/Victoria, in programma questa notte alle 5 italiane. La giornata degli ottavi ha regalato emozioni forti e colpi di scena: dal ritiro delle campionesse olimpiche Ana Patricia/Duda, costrette a lasciare il torneo, alle eliminazioni eccellenti nel maschile. Fuori gli astri del Qatar Cherif/Ahmed, battuti dai francesi Gauthier-Rat/Rotar, e fuori anche i campioni olimpici Mol/Sorum, superati dai tedeschi Ehlers/Wickler, intervistati dal nostro inviato speciale Roberto Ravaglia. Di tutto questo parleremo nella puntata odierna di Beach Zone, in onda alle 12.35 in diretta, con Carlotta Cambi, Simona Bastiani ed Enrico Spada. #BeachVolley #GottardiOrsiToth #MondialiBeachVolley #Adelaide2025 #OAspot #BeachZone #VolleyballWorld #ItalyBeachVolley #ThamelaVictoria #FIVB