Sonego-Choinski oggi, ATP Metz 2025: orario, tv, programma, streaming

Chiudere la stagione con un risultato positivo e provare magari a lasciare il segno lì dove ha già saputo arrivare fino in fondo. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Metz Lorenzo Sonego, numero 45 del ranking ATP, affronta il qualificato britannico Jan Choinski.

Il piemontese, reduce da un momento positivo, ha raggiunto nelle ultime settimane i quarti di finale a Stoccolma e gli ottavi a Parigi, torneo nel quale ha superato il connazionale Lorenzo Musetti complicandone la corsa verso la qualificazione alle Finals. Sonego si trova a suo agio sui campi francesi come ha già dimostrato vincendo il titolo nel 2022 in finale contro Alexander Bublik.

I due giocatori non si sono mai incontrati finora e quello odierno rappresenta a tutti gli effetti un confronto inedito. La vittoria contro il giocatore nativo di Coblenza potrebbe spalancare al torinese le porte del derby che al secondo turno lo vedrebbe opposto al connazionale Flavio Cobolli, testa di serie numero quattro.

Il match tra Lorenzo Sonego e Jan Choinski sarà il secondo nel programma di giornata sul campo Centrale e inizierà non prima delle 14:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport Mix e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport offrirà la diretta testuale dell’incontro.

CALENDARIO SONEGO- CHOINSKI, ATP METZ 2025

Lunedì 3 novembre

Campo Centrale

Ore 12:00 Arribage (FRA)/Olivetti (FRA) -Added(FRA)/Paris (FRA) [WC]

NP Ore 14:00 Jan Choinski (GBR) [Q] –Lorenzo Sonego (ITA)

A seguire Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) -Vitaliy Sachko (UKR) [LL]

NP Ore 18:00 Valentin Royer (FRA)- Cameron Norrrie (GBR) [7]

A seguire Matteo Berrettini (ITA)– Quentin Halys (FRA)

PROGRAMMA SONEGO- CHOINSKI, ATP METZ 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206) e Sky Sport Mix(211)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport