Solo pareggi in Serie A: Milan rimontato dal Parma, Juventus frenata dal Torino

Solo pareggi nelle quattro partite di Serie A che si sono disputate nel corso della giornata odierna. Il Milan è stato rimontato dal Parma al Tardini: i rossoneri sono volati sul 2-0 con le stoccate di Saelemaekers al 12′ e il rigore di Leao al 25′, ma poi gli emiliani sono riusciti ad acciuffare il pareggio con le reti di Bernabè nel recupero del primo tempo e di Del Prato al 62′.

Il Milan ha sprecato una ghiotta occasione per issarsi provvisoriamente al comando solitaria della classifica generale e ha agganciato il Napoli al comando con 22 punti, in attesa dell’impegno dei partenopei sul campo di Bologna. A una lunghezze inseguono Inter e Roma, domani impegnate in casa contro Lazio e Udinese.

La Juventus ha pareggiato il derby della Mole contro il Torino per 0-0, rimanendo al quinto posto a -3 dalla vetta. Sono finite a reti bianche anche Como-Cagliari e Lecce-Verona. Di seguito i risultati delle partite odierne e la classifica di Serie A.

RISULTATI SERIE A OGGI

Como-Cagliari 0-0

Lecce-Verona 0-0

Juventus-Torino 0-0

Parma-Milan 2-2

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 22 punti, Milan 22*, Inter 21, Roma 21, Juventus 19*, Bologna 18, Como 18*, Lazio 15, Udinese 15, Cremonese 14*, Torino 14*, Atalanta 13, Sassuolo 13, Cagliari 10*, Lecce 10*, Pisa 9*, Parma 8*, Genoa 6, Verona 6*, Fiorentina 4. *= 1 partita in meno.