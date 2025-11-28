Sofia Goggia: “L’obiettivo è rimanere concentrata dall’inizio alla fine”

Sulle nevi di Copper Mountain (USA), andrà in scena domani il secondo gigante della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Dopo l’Opening di Soelden, l’Italia, priva di Federica Brignone e di Marta Bassino, confida tanto nelle voglie di Sofia Goggia di esprimersi ad alto livello tra le porte larghe.

L’uscita di scena prima del tempo in Austria è qualcosa che non è piaciuto alla campionessa bergamasca e in Colorado Sofia vuole trovare costanza di rendimento nella sua prestazione. Sono un po’ queste le sensazioni dell’azzurra alla viglia di questa gara, la cui prima manche è prevista alle ore 18.00 italiane, mentre la seconda alle 21.0o. Oltre a Goggia, saranno al cancelletto di partenza Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea e Giorgia Collomb.

“Sono arrivata qui da quasi due settimane ma ho trovato un ambiente diverso dagli anni scorsi in cui faceva sempre freddissimo. Quest’anno ci sono state temperature alte, per i primi giorni addirittura giravamo in maniche corte, per cui le manches di allenamento era corte, di una ventina di secondi sia in discesa che in supergigante, con condizioni diverse da quelle che ci sono negli ultimi due giorni, visto che le temperature sono scese“, ha spiegato la campionessa nostrana (fonte: FISI).

“Negli ultimi giorni abbiamo provato il gigante su una pista diversa da quella di gara e quindi non conosciamo bene il fondo, anche se la pista è stata iniettata di acqua e sarà aggressiva come grip. Le sensazioni sono buone, mi sento bene in questa disciplina, l’obiettivo è quello di sciare come sono capace, senza strafare, rimanendo concentrata dal cancelletto fino alla linea del traguardo“, ha concluso Goggia.