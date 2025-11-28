Sci alpino stasera in tv, startlist Copper Mountain 2025: orari, programma, streaming

L’intenso fine settimana di Copper Mountain si è aperto con la vittoria ottenuta da Odermatt nel primo SuperG stagionale. Non c’è però tempo per rifiatare perché la Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna subito protagonista con la disputa del secondo slalom gigante. La prima manche inizierà alle ore 18:00, la seconda partirà alle ore 21:00.

Lo sciatore svizzero, autentico dominatore della specialità nelle ultime annate, veste ancora una volta i panni del favorito. L’elvetico ha già imposto la sua legge nel prologo di Solden, gara vinta con la consueta autorevolezza davanti all’austriaco Marco Schwarz e al norvegese Atle McGrath.

In casa Italia le speranze di un buon risultato sono affidate ad Alex Vinatzer che in Austria ha firmato un’eccellente rimonta che gli ha consentito di chiudere la gara in ottava posizione. Luca de Aliprandini e Giovanni Borsotti tornano in pista per migliorare i piazzamenti ottenuti all’esordio, mentre bisognerà seguire con interesse la prestazione di Filippo Della Vite.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dello slalom gigante maschile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport + HD; in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN, RaiPlay; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SLALOM GIGANTE COPPER MOUNTAIN

Venerdì 28 novembre

Ore 18.00 Slalom gigante maschile Copper Mountain, prima manche – Diretta tv su RaiSport + HD

Ore 21.00 Slalom gigante maschile Copper Moutain, seconda manche – Diretta tv su RaiSport + HD

PROGRAMMA SLALOM GIGANTE COPPER MOUNTAIN: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport + HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM GIGANTE COPPER MOUNTAIN

1 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

2 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

3 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

6 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

7 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

8 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

9 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

10 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

11 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

12 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

13 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

14 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

15 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

16 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

17 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

18 20398 VERDU Joan 1995 AND Van deer

19 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

20 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

21 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

22 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

23 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

24 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

25 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

26 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

27 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

28 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Head

29 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

30 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

31 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

32 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

33 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

34 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

35 512588 HAECHLER Lenz 2003 SUI Stoeckli

36 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

37 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

38 492192 ORTEGA FORNESA Albert 1998 ESP Rossignol

39 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

40 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

41 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Voelkl

42 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol

43 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

44 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

45 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

46 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

47 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl

48 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

49 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

50 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA Head

51 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar

52 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

53 6190875 FAVRE Guerlain 2000 FRA Salomon

54 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol

55 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli

56 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

57 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon

58 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

59 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

60 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

61 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl

62 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl

63 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic

64 203114 AMMAN Hannes 2002 GER Rossignol

65 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head