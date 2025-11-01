Sinner-Zverev oggi, ATP Parigi 2025: orario, tv, programma, streaming

Rivincita di Vienna in semifinale a Parigi. Sei giorni dopo appena, Jannik Sinner e Alexander Zverev si ritrovano uno di fronte all’altro nel penultimo atto del Masters 1000 della capitale francese, con tantissimi temi che si snoderanno soprattutto circa i tempi a disposizione dell’uno e dell’altro.

Per Jannik quello con Ben Shelton è stato fondamentalmente un match privo di grandissimi brividi o scambi che ne hanno messo in difficoltà la parte fisica: un’ora e 9 minuti sono pochi, ancor meno se si parla di uno come l’americano. Diversamente, tanta, tantissima la fatica fatta da Zverev per tornare a venire a capo di Daniil Medvedev. Per il tedesco c’è, al netto del minor riposo che avrà a disposizione (visti tutti gli annessi e connessi), un ulteriore incentivo dato dalla vittoria del 2024, ma ha già avuto a che fare con un Sinner meno Jannik del solito e non è comunque riuscito a superarlo. Il che depone a favore del numero 2 del mondo.

Il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev si giocherà domani come seconda semifinale, non prima delle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-ZVEREV, SEMIFINALE ATP PARIGI 2025 OGGI

Sabato 1° novembre

Court Central

Ore 12:00 Halys (FRA)/Herbert (FRA) [WC]-Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [3]

NP Ore 14:30 Auger-Aliassime (CAN) [9]-Bublik (KAZ) [13]

NP Ore 17:00 Zverev (GER) [3]-Sinner (ITA) [2] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

A seguire Cabral (POR)/Miedler (AUT)-Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [2]

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport