Sinner-Auger-Aliassime oggi, ATP Finals 2025: orario, canale, streaming

Oggi, lunedì 10 novembre, Jannik Sinner farà il proprio esordio nelle ATP Finals 2025. All’Inalpi Arena di Torino, il tennista altoatesino affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime nel confronto valido per il Gruppo Björn Borg. Un confronto particolarmente atteso, in cui il nostro portacolori è chiamato a una prestazione di grande livello per battere il nordamericano.

Una partita dal sapor di rivincita, ricordando quanto accaduto nel recente Masters1000 di Parigi. Sul veloce indoor della Defense Arena, l’azzurro aveva sconfitto nell’atto conclusivo il nativo di Montreal col punteggio di 6-4 7-6 (5). Negli ultimi tre incroci ha sempre vinto Sinner, ricordando anche le sfide in semifinale agli US Open e nei quarti di finale del 1000 di Cincinnati.

Successi che hanno ribaltato la situazione negli scontri diretti, dal momento che nei primi due match del 2022 era stato Auger-Aliassime a prevalere. Tuttavia, ci si aspetta un confronto complicato perché il canadese è in grande forma e sui campi indoor il suo rendimento è molto alto. Non è un caso che dal 2020 a oggi abbia vinto più partite di tutti.

La partita tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime andrà in scena quest’oggi, lunedì 10 novembre (20:30), all’Inalpi Arena di Torino e sarà valida per il Gruppo Björn Borg delle ATP Finals 2025. La trasmissione televisiva del confronto sarà curata da Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-AUGER ALIASSIME OGGI ATP FINALS 2025

Lunedì 10 novembre

Ore 11:30 Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [4]-Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) [5] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:00 Musetti (ITA) [9]-Fritz (USA) [6] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

Ore 18:00 Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [2]-Harrison (USA)/King (USA) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Sinner (ITA) [2]-Auger-Aliassime (CAN) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Rai 2 HD

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Rai 2 HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, RaiPlay e Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport