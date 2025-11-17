Simone Vagnozzi analizza la vittoria di Sinner: “Ci teneva moltissimo. Lavora per essere il migliore per i prossimi 10 anni”

Jannik Sinner vince e vuole continuare a farlo. È questo il concetto espresso nel corso della conferenza stampa a Torino dal suo coach italiano, Simone Vagnozzi. La vittoria nell’atto conclusivo delle ATP Finals 2025 aveva per Sinner una valenza importante. Tanto c’era in gioco: confermarsi campione in questo torneo e riscattarsi dalle sconfitte negli scontri diretti con lo spagnolo Carlos Alcaraz.

La determinazione e la voglia di imporsi sono stati gli aspetti che hanno fatto la differenza in una partita a tratti spettacolare e decisamente tesa. “Siamo tutti contenti. Vincere in casa, questi tipi di match, è bellissimo. Dopo la sconfitta a Roma, c’era un po’ di tensione per cercare di vincere questo incontro“, le prime parole di Vagnozzi.

“Jannik non è il tipo che festeggia in maniera particolare e il fatto che si sia buttato per terra al termine della partita, penso che voglia dire qualcosa. Ci teneva moltissimo. La commozione di Umberto Ferrara alla fine? È tornato nel nostro gruppo e vincere gli ha dato una gioia incredibile“, ha rivelato il tecnico italiano.

Sull’obiettivo del 2026, Vagnozzi non ha dubbi: “Sono un allenatore a cui piace costruire e non gestire. Nella preparazione cercheremo di metter cose nuove e di aumentare il suo ‘arsenale’. È questo il target. Non posso sapere per quanto tempo saremo ancora con Jannik, ma l’obiettivo è quello di sostenere Jannik e aiutarlo a diventare il giocatore migliore nei prossimi 10 anni“.