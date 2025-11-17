Carlos Alcaraz rimane avanti negli scontri diretti su Jannik Sinner: un dato però stupisce e aiuta a capire…

Jannik Sinner ha concluso alla grande la sua stagione. La vittoria nell’atto conclusivo delle ATP Finals 2025 a Torino contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) è stata l’emblema di un 2025 che, nonostante i tre mesi di sospensione per la vicenda “Clostebol”, ha dato un seguito allo status di fuoriclasse del pusterese. Un successo che Jannik voleva, davanti al pubblico di Torino, per confermarsi campione e togliersi la soddisfazione di battere nello scontro diretto Alcaraz.

L’iberico, infatti, nel corso dell’ultimo biennio ha preso il largo da questo punto di vista, vincendo 7 delle ultime 9 partite dispute contro l’azzurro. Il computo complessivo, a livello ATP, è di 10 vittorie per l’iberico e 6 per il pusterese, ma i numeri vanno sempre interpretati.

Se è vero che sovente Alcaraz ha dimostrato di avere le armi per battere Sinner, nello stesso tempo si è assistito a match che avrebbero potuto prendere una piega diversa. Si pensi alla finale del Roland Garros di quest’anno, coi tre match-point non sfruttati dall’azzurro, oppure allo scontro del 2022 nei quarti di finale degli US Open (match-point mancato da Jannik) e alla finale di Pechino del 2024, decisa al tie-break del set decisivo con Sinner avanti 3-0.

Non si vuol cambiare la storia, perché i risultati sono quelli. Semmai, affermare che tra questi due giocatori le sfide abbiano avuto un tratto comune, ovvero essere punto a punto. Ci sono state delle eccezioni: la finale degli US Open 2025 vinta nettamente da Alcaraz e quella di Wimbledon di quest’anno in cui Jannik si è imposto in maniera chiara.

A rafforzare questo concetto di equilibrio tra i due negli “h2h”, c’è un dato incredibile. Nelle 16 partite tra loro, il tennista italiano e lo spagnolo hanno totalizzato 3.302 punti: Jannik ne ha vinti 1651 e Carlitos altrettanti…Sostanzialmente, i due si sono divisi la torta al 50%, a rappresentare il loro livello e la vicinanza negli standard espressi in campo.