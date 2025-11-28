Shock Verstappen: per la prima volta dietro Tsunoda in qualifica!

Comincia con una bruttissima falsa partenza il weekend cruciale di Max Verstappen. Il detentore del titolo si è infatti dovuto accontentare soltanto della sesta posizione in occasione delle qualifiche valide per la Sprint Race del GP del Qatar, penultimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1. Contratto l’olandese in forza alla Red Bull, presentatosi in quel di Losail con un assetto da battaglia utile per poter fare saltare letteralmente il banco e proseguire la sua remuntada nella classifica piloti.

Non ha brillato quest’oggi il nativo di Hasselt, già dalla prima sessione di prove libere poco a fuoco e lontano dalle due McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri. I più attenti inoltre si sono accorti della tante, tantissime lamentele del pilota che, via radio, rimarcava quanto la vettura fosse inguidabile, complice in particolar modo la poca stabilità.

Ad ogni modo, quella odierna potrebbe comunque essere una giornata destinata a rimanere in qualche modo nella storia. Sì perché, per la prima volta in stagione, Verstappen si è visto passare davanti il compagno di squadra Yuki Tsunoda, quinto classificato con gap di 0.464 rispetto al poleman Piastri, il quale ha preceduto la Mercedes di George Russell, l’attuale leader Norris e il veterano spagnolo Fernando Alonso. I due teammate della scuderia austriaca condivideranno quindi la terza fila.

La top 5 centrata dal giapponese fa capire quanto oggi Max sia stato nervoso, probabilmente eccessivamente caricato da una pressione fuori dal comune e dalla voglia di stupire per l’ennesima volta pubblico e addetti ai lavori. Ma attenzione a sottovalutare un leone ferito. Già domani il quattro volte Campione del Mondo potrebbe provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo e mettere ancora una volta pepe ad un fine settimana che sembrerebbe già indirizzato.