Segnali incoraggianti per Dorothea Wierer: podio in una gara pre-stagionale in Norvegia
Vanno in archivio anche le ultime due gare del fine settimana della Nazionale italiana di biathlon in preparazione alla Coppa del Mondo 2025-2026, che scatterà a fine mese: nella mass start femminile di Geilo, in Norvegia, Dorothea Wierer è terza, mentre nella sprint maschile di Idre, in Svezia, Lukas Hofer termina 36°.
Nella mass start femminile di Geilo, in Norvegia, Dorothea Wierer è terza nonostante tre errori al poligono, giungendo al traguardo a 22.9 dalla padrona di casa norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, che si impone con il tempo di 35’51″4, andando a precedere la connazionale Ragnhild Femsteinevik, staccata di 15″3.
Nella sprint maschile di Idre, in Svezia, Lukas Hofer termina 36°, a causa di quattro errori equamente distribuiti tra i due poligoni, a 2.09.4 dal vincitore di giornata, il tedesco Lucas Fratzscher, primo in 24:03.9, davanti ai connazionali David Zobel, secondo a 1.7, e Johannes Kuehn, terzo a 22.4.