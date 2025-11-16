BiathlonSport Invernali
Lisa Vittozzi sfiora il podio per 1″ in Svezia. Sorpresa Braunhofer in Norvegia
Completato il fine settimane di gare della Nazionale italiana di biathlon in preparazione alla Coppa del Mondo 2025-2026, che scatterà a fine mese: Lisa Vittozzi si piazza quarta nella sprint di Idre, in Svezia, mentre Patrick Braunhofer è secondo nella mass start di Geilo, in Norvegia.
Nella sprint femminile di Idre, in Svezia, Lisa Vittozzi è quarta con due errori equamente distribuiti tra i due poligoni, chiudendo a 1.03.1 dalla padrona di casa svedese Elvira Oeberg, prima in 20.42.7, davanti alla tedesca Janina Hettich-Walz, seconda a 1.00.8, ed alla sorella Hanna Oeberg, terza a 1.02.1.
Nella mass start maschile di Geilo, in Norvegia, Patrick Braunhofer si classifica secondo con tre errori totali, finendo a 47″2 dal padrone di casa norvegese Martin Nevland, al successo in 39’11″7. Completa il podio il polacco Marcin Zawol, terzo a 49″7.